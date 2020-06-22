*** Highest Honors (3.90 to 4.00 cum GPA through winter quarter 2020) 

** High Honors (3.75 to 3.89 cum GPA through winter quarter 2020) 

* Honors (3.50 to 3.74 cum GPA through winter quarter 2020)

 

Bachelor of Applied Science-Applied Management

Emilea Sharon Ann Aitken

Lincoln Donald Anderson

Slade Cameron James Bailey*

Freya Marianna Betts**

Poppy Jill Budrow***

Derek Weston Burke*

Cami Grace Calder*

Chander Ann Cardenas

Micah Scott Carlson*

Patricia Belen Castaneda**

Lisa M Chavis**

Paxton Irene Cooley

Cara Ann Cumings*

Wyatt R Dean***

Christine M Fossett**

Kimberly K Fullington***

Conor Alan Gribble

Linda Susan Haas***

Andrea M Hanson*

Elizabeth Anne Hennings**

Megan Miranda Higby*

Sadie Leona Kassel*

Kristi Lena Keith

Tracey A Keller*

Lorena Graciela Leon

Emmalyne Lee Luhn**

Mickayla A Lyons***

Lauren Michelle Marcoux

Frances Elizabeth Mayfield

Samantha Royal McMahan***

Lindsey Lynne Misener*

Mikayla A Morton***

Laurel Rose Orosco

Carissa LeAnn Painter*

Piper Renee Phillips*

Robert Poublon Jr

Samantha Kay Pringle***

Chantel Lea Riley***

Kyle David Roberts

Ricardo St Cathrine*

Skyheart D Yantis*

Bachelor of Applied Science-Diesel Technology

Craig Allan Ashley**

Scott Gordon Austin**

Jason Robert Brzeg**

Eric S Cooper**

Matthew Marshall Dutra**

Jacob Alexander Echtinaw***

Seth Richard Jameson Flemetis**

Jacob P Halloran**

Jordan Conner Lee

Sang Youn Lee*

Aaron Tyler Muranaka*

Taylor M Overhoff**

Elisandro Chavez Sams*

Wade M Slatton**

Tosina Frances Tuimato

Madelynne Marie Weiland

Stanton Andrew Williams*

Bachelor of Applied Science-Information Technology: Application Development

Shane G Butcher*

Kyle H Chaney**

Crystal Scheirbeck

Jared Paul Stratton***

Devon Tanner Snell Wilson

Bachelor of Applied Science-Teacher Education: Elementary Education

Kaylee Ann Barada*

Tabitha Renee Burkhardt*

Molly D Christenson

Natalie Jean Coleman

Cara Marie Costi**

Andrea Nicole Cunning**

Genevieve C Dawes**

Lacey L Druhot***

Madison Marie Higgenbottom*

Tanja Kern**

Melia Rachel Livingstone***

Aileen M Lundeen*

Alexa Renee Mittge**

Brisleyni Montenegro-Ojeda***

Janette Pauline Moore***

Anjyl Lee Morgan**

Isabella Sarah Peterson***

Christina Ydalia Pizana***

Erika Ellee Potter

Levi Jerome Sathre***

Sara Louise Ziady**

Associate in Arts

Ashley Ellen Abbott

Sufina Ahmath*

Letisia M Alaniz

Jeannette Lorrainne Allen

Martin DeShan Allen***

Megan Alice-Grace Allen*

Nicole Elizabeth Allen*

Jose L Allende

Carey Anais Anaya-Perez

Taylor D Anderson

Samantha Paula A Andree

Sharla Jeanine Andrus

Jessica Apantipan-Castro

Kelly K Archer

Jordan Marie Aslin

Claudia Gissel Astengo

Yadira B Avila*

Kyera S Barker

Berkley N Barnum***

Joana Guadalupe Barragan-Cruz

Chloe Elizabeth Baum

Hazel Josephine Belknap

Bernard M Berg

MaryAnne E Berry

Ryah R Bezhenar*

Spencer George Bickel

Daniel Joel Black**

Sarah Joanne Blair*

Tayla Blair*

Maddison Robin Blum

Jared Z Bourke**

Daisy Raye Bower*

Calista J Brasher*

Olivia A.M. Braun***

Megan A Brenenstahl-Gee

Sarah C Brent

Nathan A Briggs*

Sydney Mckayla Brooks*

Desaree Lee Brower*

Colton Anthony Brown

Michael S Brown

Alicia Star Butterfield

Ernesto Javier Cabrera*

Alaina Leslie Calquhoun

Hope Campbell

Jamie Nicole Carlson***

Casen J Carter*

Megan Elizabeth Cash**

Madison Maree Cataldo

Dulce M Cervantes*

Raven Cade David Chadderton

Zechariah Scott Chadwick***

Sofia M Chairez***

Lisa VJ Chapman***

Garrett Orcutt Chiechlowski

Colton Chase Chilelli

Ava G Chrisman***

Jacob C Christie

Caitlen Marie Church

Adan J Cibrian

Ariana E Clark

Noah J Cole

Bianca R Collins

Kyle P Combs

Lesley Y Contreras

Sarah Katherine Cornelius

Ryan McKenzie Correia**

Aydan Paul Costin**

Darrian Lee Costin*

Ryan Covey

Shawn Roman Crossfield

Zoey Elizabeth Crummett*

Selena Helen Cudney**

Leah Jean Daarud

Jason A Dado*

Katelynn Elizabeth Davis*

Tyler ER Davis

Olivia J Dean***

Benjamin J Demaris

Lauren Gaylene Denholm***

Sophia Alise Detray*

Kaylee Ann Dexter***

Alexis V DeYoung***

Dionte’ D Dixon

Alexis S Dodd

Luis Angel Dominguez

Kamryn A Duffey

Taylor Lynn Duncan

Joshua E Dyeson***

Andrea Lucia Eaker

Holli M Edminster**

Anna R Edwards*

Jake R Eko*

Jasper A Ellingson

Brandi M Ellsworth

Makaylah Kaylani Ely*

Kacey Rayne Emery*

Ana Laura Encinas-Estrada*

Gracie Joy Engel

Alexandra Ann Erb***

Francesca Roco Evans

Tagnon Yannick Jean Vianney Victorin Feliho

Alexis Elizabeth Fineman

Anthony Andrew Forgione

McKenzie Lynne Frazier***

Madelein Rose Freeberg

Anastasia Gabriela Garcia

Rachel F Germann

Samantha M Gilbertson

Morgan E Goodrich**

Tammie Laura Gosnell

Molly Katherine Goss

Kayla J Gray***

Spencer Thomas Gray

Rebecca Lynn Griel

Lindee Mae Grubbs

Cassandra Lynn Guenther

Madeline Elizabeth Gwinn

Haylee M Hadaller

Lee’Ellen M Hagedorn

Aryanna A Halstead*

Delanie M Hannah

Taylor Rayanne Hansen

Riki N Hanzawa

Ryan George Harberts***

Matthew J Hardy

Deidra Sonya Hawkes

Kevin F Hawkins*

Alexandria S Hennigan

Jose A Hernandez-Lopez

Lillian Makenzie Hirz***

Chance R Hockett

Nicholas Grant Hoeschen

Madeline Drew-Ann Hohner

Tammy Ann Hoover

Jackelyn Paige Horton

Joshua A Hruska Myer*

Kalie Michelle Irwin*

Abel M Isguerra

Lisa Marie Isom**

Amanda Dawn Jamison*

Timothy R Jasa

Jadyn Jimenez

Aaron Mark Johnson

Anna Dean Johnson

Cori Makenzie Johnson

Lucas C Johnson

Parker G Johnson

Shannon Lynne Johnson

Christopher Eugene Joyce

Darien Justice

Emily Victoria Justice

Madysen Lee Kambich*

JoLynn L Karnas West*

Austin R Kautz

Mercedes Jewel Keech

Nickolas Samuel Keeney

Yvonne G Keller*

Owen Douglas King

Jacob Ryan Kinswa

Melissa Allene Klonowski*

Ellie Anne Krausmann**

Rebecca Lillian Kruger*

Jared M Kuykendall***

Allison Rose Kyes***

Vittika H Lalwani*

Mecaela R Landen

Isabel Sharon Langhaim*

Ashton Reid Lannoye

Emalyne Grace Larson***

Reegan V Larson*

Jacqueline K Lazo**

Jadynne Alexis League

Jason Wyatt Leake**

Kayla Joy MartinaLeiser*

Trissa Marie Lete

Amanda M Lewis

Gabriel R Lewis***

Leslie Limaperez

Abbey Nichole Link

Derik W Little

Matthew B Lloyd

Jiale Long*

Daniel Lopez-Simiano***

Robyn Nicole Lovely

Bethany Michelle Lucas

Krimzyn Alyse Lucero*

Sarah N Lucero

Aiden Z Lundeen*

Wenxuan Ma***

Ryan Josephine Macedo

Ryan R Mack

Judah Soloman Macneely

Buddy L Mahlum***

Joshua Lee Major

Elizabeth Marie March

Macey Lee Martin**

Genesis Martinez

Austin G Marty***

Sophia Marie McBride*

Jennifer Rae McCarty*

Casey Dakota McKey

Bobbi Joy McNealy

Corina Maria Medina

Lilly-Ann Renee Mehr

Elizabeth M Menard*

Yosette Mendez-Castro

Ana Sofia Menendez*

Ashley Annie Miller

Emma Elisabeth Miller

Kyra Lillian Jean Miller

Makenli Michelle Miller*

Emily Nichole Mills*

Daniel Paul Mitchell**

Evan A Molden*

Isabelle Berenice Montalvan

Jazmyn Nicole Moore

Anthony G Mora**

Tia Rose Morin*

Todd Matthew Morrow***

Amanda Michelle Mullins*

Liam Seamas Murphy

Alexander Maxwell Myer

Jacob Aaron Myers

Nicole Christine Myers

Lex Tyler Nef*

Abigail B Neff

Eric A Nehls

Maisha M Nelson

Kyle Ernest James Newton

Ami Caroline Nichols

Katie M Noble*

Lindsey B Nurmi

Kendle S Odom

Abigail Rose Olson**

Sydney D Overbay

Casey Ryan Oxford

Tyas Eileen Pannette***

Katrina Mary Pence

Taylor J Peppinger

Caleb Kristian Perz-Stewart

Ryan H Peterson

Erica Lynn Phillips*

Matthew Pierce Phillips

Xoee Pope

Jacob Michael Prigmore*

Ethan Michael Proctor**

Evan D Pulse

Zachary Alexander Queen

Hailee M Quinby**

Megan Marie Quinn

Vanessa Quintero Perez**

Mackayla R Rachels

Gabriela Ramirez*

Naomi Rae Randall*

John A Rankin***

Briana Lynn Rasku*

Phoebe K Rich**

Matthew George Richardson

Kelli Mckenzie Ricker*

Brandi Katelyn Riner

Savannah Riley Robinson

Hector A Rodas-Ayala

Ana A Rodriguez

Faith Pearl Rogers**

Brynna Grace Rooklidge***

Friedrich Ross***

Kelly R Ross

Matthew Allen Rounsley**

Autumn Rae Russ

Ross R.I. Sagadraca*

Adrian Sanchez*

April Karime Sanchez-Lopez

Cheyenne Sapphire Sanford

Tayler L Sarson*

Hannah Renae Sater

Tayra L Sath

Madison N Scharber

Cole M Scott

Kirsten R Secena

Brianna Marie Selin***

Shayna Ann Shankle

Madeline Faith Shanks***

Tristin Nathanial Shelton

Ryan M Shephard

Derek Larue Sherman*

Cassandra Jean Shipman*

Colby Dean Shoemaker

Haley Nicole Simmons***

Cameron Aaron Simper

Kennedy Carissa Simpson

Mackensie J Slaby

Arthur D Smith*

Maleaha Jean Smith**

Mckenna Smith

Raquel Lilly Smith*

Sarah E Smith*

Rebecca Ann Snaza

Kelsey Marie Snelson

Savannah G Snodgrass***

Brittany Elizabeth Snyder

Emelia Ivory Snyder

Rylee R Sommer

Peyton Jacob Stanley

Mason J Stark

Makennia Chrystine Strauss

Kelsey Noelle Stritmatter

Sydney E Sugrue

Katherene Grace Teel

Kelcee May Thebiay*

Emma J’lyn Thornburg

Julia Shaylee Thorson*

Emma Rae Tilley

Mahamadou Traore

Adan Antonio Uribe

Olivia Kimberly Valentine

Ilcy S Varillas Recinos

Kierrahskye Tayzaunnah Velazquez

Kristine M Vick

Sarah C Voelker**

Michaela M Wagoner*

Chandler P Walker

Robert Lawrence Wall

Jun Wang**

Christopher Charles Ward

Erin Krystyne White*

Tessa Grace Wiley

Brandon Matthias Wilkerson

Rachel Diane Wilkerson**

Bejamin P Williams

Jaren D Williams

Colton M Winters

Jared A Winters*

Ashley D Wofford**

Nole Valden Wollan**

Tat Wing Wong

Christopher Ryan Wright

Erin Elise Wylam*

Caitlin Marie Yenne

Associate in Biology

Jayden Rae Benson***

Vittika H Lalwani*

Krimzyn Alyse Lucero*

Laitan Nathaniel Richmond-Jordan**

Kirsten R Secena

Christina Ann Vertz*

Associate in Business

Raymond L Ancel***

Jamie Lee Baker

Riley Jeanne Barlow

Andrea A Capps

Dede Severine Ornella Dakitse-Benissan

Dallas M Gudaz

Brittany Rachelle Hockett*

Shawna Nichole Patton

Dallas Xavier Sayers

Rin Takeda*

Jayden Lee Tremayne

Associate in Construction

Adam J Wichman

Associate in General Studies

Tyler A Ashmore

Santos Emanuel Balbuena Montes

Cody L Beaty

Kaci M Blanksma*

Rebecca Lynn Butler**

Megan Elizabeth Cash**

Brooklyn A Cornell

Rebecca M Ford*

Merry KT Hernandez

Kiah Marie Horger

Alexander Joshua Hubbell*

Brittany Marlen Hope Leal

Ashlee Jacobson

Aubrey Lorne Lundeen

Noelle Rae Melvin

Matthew Douglas Mobley**

Lindsey B Nurmi

Dalton R Rush

Kolby M Sharp

Amber M Sheldon

Zachary J Vetter

Connor G Wasson

Associate in Liberal Arts

Natasha K Cook

Lydia A Grauman

Sheila M Johnson***

Associate in Pre-Nursing

Bryanna C Bahena*

Piper P Cai

Vaneza Avalos Villasenor*

Brian L Woods*

Associate in Science

Gabriella Emma Nowodworski

Kodiak H Dolowy

Elizabeth S Hill

Nzitonda Patrick

Zachary M Anderson

Josiah Robert Cowin**Mechanical and Civil Engineering

Ethan Cole Hoctor**

Mechanical and Civil Engineering

Associate in Applied Science

Ashly Ambriz

Medical Assistant

Lorne J Atkinson

Chemical Dependency

Adam Richard Jameson Ayre

Criminal Justice

Yeysen J Bahena**

Electronics, Robotics & Automation

Darlene Norma Bautista-Gutierrez

Criminal Justice

Bryan Allene Beatty

 Diesel Equipment Technology

Audrey J Bengtson*

Chemical Dependency

Paulina Jean Bowers

Medical Administrative Assistant

Ryan D Boyle***

Criminal Justice

Kyle Mackenzie Braun**

Electronics, Robotics & Automation

Barbara Diane Burnett

Criminal Justice

Collin Brice Burnham***

Criminal Justice

Yuliya A Bussanich

 Medical Assistant

Mason Lee Butler

Welding Technology

Heather C Carbaugh*

 Accounting/Tax

Sheila LeAnn Carew***

Criminal Justice

Nicole M Carter

Medical Administrative Assistant

Matthew Scott Christian

Information Technology

Colton J Clevenger

Equipment Technology

Robert D Coffey

Accounting/Tax

Kelsey M Compton

Medical Administrative Assistant

Ramiro Daniel Cozar

Criminal Justice

Flor Estela Cruz-Vasquez*

Early Childhood Education

Susan A Curry

Early Childhood Education

Susan L Curti***

 Medical Administrative Assistant

Kacy Lee Dailey**

Welding Technology

John David Dattilo***

Criminal Justice

Chi Mi Yi Davidson

Chemical Dependency

Eva Lorraine DeLaMater

Chemical Dependency

Abbi J Dirks

Business Administration/Management

Lorissa Ashley Dix*

Criminal Justice

Amanda Brittany Dragt***

 Information Technology

Kayla M Dragt**

Criminal Justice

Gage L Eby***

 Criminal Justice

Brandon Joel Eder

Criminal Justice

Amy E Eitel

Welding Technology

Angela Michelle Elliott*

Chemical Dependency

Ana Laura Encinas-Estrada*

Medical Assistant

Kelly Marie Engel

Medical Administrative Assistant

Tristan Reece Erven

Welding Technology

David Michael Ethridge***

Electronics, Robotics & Automation

Dawn E Evesole

Early Childhood Education

Caeleb Russell Fetters

Criminal Justice

Matthew Montford Hamilton Foster*

 Business Administration/Management

Aaron R Fowler*

Electronics, Robotics & Automation

Alanya K Francis

Administrative Assistant

Cole Alexander Freese*

Criminal Justice

Stephanie L Galpin

Accounting/Tax

Crystal Luz Garcia-Hernandez

Welding Technology

Elena Garcia-Delrio

Early Childhood Education

Zachary J Gaschen

Diesel Equipment Technology

Riley M Girt - Mechatronics

Jonathan Robert Glanschneg***

 Energy-Technology-Power Operations

Marguerite Silvana Grayv

Early Childhood Education

Makayla Anne Greenwood*

 Criminal Justice

Crystal Starr Greisen

Business Administration/Management

Tammy H Hamilton

Accounting/Tax

Nicholas S Hartzell

Diesel Equipment Technology

Jody Lynn Heller*

Chemical Dependency

Heather Lynne Hembree**

Chemical Dependency

Hailey Jean Hendershot

 Accounting/Tax

Lorenzo K Hill*

Information Technology

Riley Bishop Hill

 Mechatronics

Kawika K Hines*

Diesel Equipment Technology

Bryce E Hooper

Chemical Dependency

Bonnie L Huestis

 Chemical Dependency

Michael Duane Hurlbert*

Diesel Equipment Technology

James Kim Jacobs

 Welding Technology

Drew C Jensen

Welding Technology

Kaitlynn Kaye Johns***

Business Administration/Management

Heather Ranea Johnson -

Medical Administrative Assistant

James Christopher Johnson

Criminal Justice

Leif Emil Johnson*

Diesel Equipment Technology

Vanessa Elizabeth Jones**

Welding Technology

Robert C Justus

Welding Technology

Jessy R Kennedy

Business Administration/Management

Kelly LaDine Kennedy*

Office Manager

Sherryl Lynne Ketchum

Accounting/Tax

Patrick J Keyes***

Electronics, Robotics & Automation

Ryan Charles Koskovich**

Criminal Justice

Rajeev Kumar***

Accounting/Tax

Rachel Anne Lester**

Business Administration/Management

Victoria A Light

Medical Assistant

Donnie G Lininger

Diesel Equipment Technology

Melissa Ann Littles

Medical Administrative Assistant

Brian F Luedtke*

Criminal Justice

Harley D Luque

Criminal Justice

Melissa Luque Coronel

Business Administration/Management

Daniel J Macinnis***

Electronics, Robotics & Automation

Coy Beth Mallory

Medical Assistant

Danica E Marini**

Criminal Justice

Joshue Arthur McDrummond  Administrative Assistant

Tonya M Mead

Early Childhood Education

Lisa Ann Melton

Medical Assistant

Sayra Jaylene Mendez-Perez

Medical Assistant

Max James Miller

Criminal Justice

Angela Marie Molden

Medical Assistant

Nathaniel Dustin Mountain***Energy-Technology-Power Operations

David J Negron***

Criminal Justice

Holly Ann Neill

Chemical Dependency

Brandy Christine NiemiBusiness Administration/Management

Brayden T Nordquist*

Diesel Equipment Technology

Walker James Oblad

Energy-Technology-Power Operations

Paul O’Hern**

Electronics, Robotics & Automation

Miriam S Ojeda-GuillermoBusiness Administration/Management

Lucas C Olson

Energy-Technology-Power Operations

Skylar Lysne Olson

Criminal Justice

Ximena Ontiveros

Medical Assistant

Ashley Arianna Otto*

Business Administration/Management

Shayda Pierce Panah

Criminal Justice

Ilse Y Paramo

Medical Assistant

Jun Bo Park*

Application Development

Taleia Rene Parker

Medical Assistant

Taylor C Parsons*

Electronics, Robotics & Automation

Linda E Patraca

Accounting/Tax

Shawna Nichole PattonBusiness Administration/Management

Estefani Perete Gomez*Criminal Justice

Christyn A Person

Early Childhood Education

Laurel Rene Petrich

Early Childhood Education

Melissa Mane Pier

Business Administration/Management

Jorden Lee Pitcher**

Electronics, Robotics & Automation

Katherina Helene Potter*Accounting/Tax

Zachary Alexander QueenBusiness Administration/Management

Cheryl Lynn Quick*

Administrative Assistant

Landon I Quintana*

Business Administration/Management

Jordin R Raisor-BooneElectronics, Robotics & Automation

Rosalie Marie RamirezMedical Administrative Assistant

Tara M Ray*

Chemical Dependency

Brittney Ann RichardsonMedical Assistant

Alec Daniel Riggles

Energy-Technology-Power Operations

Melissa Renee RodriguezMedical Administrative Assistant

Rhonda R Rosenlof**

Chemical Dependency

Letisia Maria Rouska

Business Administration/Management

Leonel Ruelas Alcantar

Energy-Technology-Power Operations

Jennifer Ruiz-Yanez*

Medical Assistant

Ashlyn Keva Rustan***

Electronics, Robotics & Automation

David E Salzer

Accounting/Tax

Bryce R Sanaski

Diesel Equipment Technology

Derik L Sandoval

Chemical Dependency

Gabriela K Santiago***Chemical Dependency

Kimberly Sue Schara*

Medical Assistant

Shatelah Lisette SchroederMedical Administrative Assistant

Josiah E Sellers

Diesel Equipment Technology

Evelyn Lucia Sevilla

Ashlea Michielle Sheaffer

Early Childhood Education

Cameron Grant ShermanWelding Technology

Alexander Wayne Shirley

Diesel Equipment Technology

Erika Marie Smith*

Medical Administrative Assistant

Micah Mathias SmithElectronics, Robotics & Automation

Sara Roseanne Marie Soyster’Zornes*Business Administration/Management

Victoria Jean Spears

Chemical Dependency

Kristina R Spicer

Accounting/Tax

Dylan Andrew Stakelin**Criminal Justice

Tracey K Stalcup*

Administrative Assistant

Joseph James Stark***

Criminal Justice

Cedric W Stone*

Electronics, Robotics & Automation

Kyle James Stoumbaugh***Criminal Justice

Lisa Laurene StriedingerChemical Dependency

Gunnar L Sund

Diesel Equipment Technology

Adam S Surface***

Criminal Justice

Sean Michael Matiga TalleyInformation Technology

Theresa L Thomas***

Accounting/Tax

Daniel S Thompson***Mechatronics

Nicole Louisa Thorp***Electronics, Robotics & Automation

Jess Treadwell**

Welding Technology

Tyberius Leighton TrethewayCriminal Justice

Emily Ann Urban

Medical Assistant 

Tyler Shane Wallace

Business Administration/Management

Garrett L Wallen*

Medical Assistant

Levi G Weatherl

Criminal Justice

Jared J Weichel

Diesel Equipment Technology

Kori R Weiler*

Medical Assistant

Trevor William WheelerElectronics, Robotics & Automation

Ashley M Williams

Chemical Dependency

Bejamin P Williams

Electronics, Robotics & Automation

Patrick James WilliamsCriminal Justice

Dana J Wilson***

Criminal Justice

Tiffany M Woods

Medical Administrative Assistant

Tatyana A Yocom

Criminal Justice

Richard Daniel Bowes Zoller-Jr***

Business Administration/Management

Associate in AppliedScience-Transfer

Elisa M Bice*

Nursing (RN)

Laura Diane Brown**

Nursing (RN)

Alaina Faith Carlson

Early Childhood Education

Meagan Cheri Costa**Nursing (RN)

Travis Nolan Davis*

Nursing (RN)

Kara M Fisk**

Nursing (RN)

Angela L Goode-Taylor***Nursing (RN)

Aryanna A Halstead*

Early Childhood Education

Jennifer Lynn Harold*

Nursing (RN)

Kyle Angelo Hisole*

Nursing (RN)

Jesseeka Reneigh Hughes**Nursing (RN)

Carolyn Lee Johnson**Nursing (RN)

Emilly Ann Keller

Nursing (RN)

Eliah Alyse Laramie**

Nursing (RN)

William George Lorton**

Nursing (RN)

Devin A McCormick*

Nursing (RN)

Sarah J McPherson**

Nursing (RN)

Katelynn A Merrill**

Nursing (RN)

Trula Marie Mullins*

Nursing (RN)

Rebekah Sue Norwoood*Nursing (RN)

Laurel A Oster*

Nursing (RN)

Hannah Joy Penner

Nursing (RN)

Morgan Marie Quackenbush*

Early Childhood Education

Vanessa L Rawlinson

Early Childhood Education

Jennifer Gail Risenhoover**Nursing (RN)

Piper Holland Schofield*Nursing (RN)

Jenaya Rose Sharon

Early Childhood Education

Jennifer Leigh Ternan**Nursing (RN)

Kelcee A Zamorano

Nursing (RN)

Certificate of Proficiency

Alana Ann Beck

Phlebotomy

Susan B Clark

Accounting/Tax

Cheyenne A Davis

Phlebotomy

Jodie A Ditch

Office Assistant

Madison Ruth Eitel

Phlebotomy

Ana Laura Encinas-Estrada*

Phlebotomy

Deedra Ann Fagernes

Accounting Clerk

Heather Christine Fifer

Phlebotomy

Carmen Florentina Hamilton

Accounting Clerk

Tonia D James

Phlebotomy

Jessica R King

Early Childhood Education

Kaylee Elisabeth Kohl*

Criminal Investigation

Tonya M Mead

Early Childhood Education

Bryana Lynn Peters

Phlebotomy

Holly Jean Renner*

Early Childhood Education

Rachele M Roundtree

Medical Office Assistant

Krystal Renia Routon*Phlebotomy

Donna S Sienkiewicz

Phlebotomy

Stephanie Alexis Styger

Phlebotomy

Rebecca Anne SummersMedical Office Assistant

 

High School Diploma

Martin DeShan Allen***

Paula Almanza-Garcia*

Felicia Lyn Austin*

Michelle D Bell***

Kenton M Borseth

Ashley Brown

Isaiah Colin Bundy***

Kelli L Cheney

Ariana E Clark

Jordan T Conwell

Kaitlynn R Fisher

Raychel Kathleen Ford

Jade I Gillaspie

Jennifer Lynn Goodwin

Mason M Ham

Rachael J Hankins

Krystin L Hernandez

Dena Huff**

Taylor Maine Huffman

Margarita M Jara

Heather Ranea Johnson

Gage J Keller

Aramis M King

Brandi Mae Kreidler

Chelsea M Kreidler

Jared M Kuykendall***

Emalyne Grace Larson***

Destiny Dawn Lengele

Walter James Lewis

Tiffani M Lund*

Davin Maki

Aldair Martinez-Marin

Cindy D Mell**

Silvia Mendoza

Doyle Kisirach Mooney**

Erica Lynn Phillips*

Matthew Pierce Phillips

Catherine Anva Pratt

Soraya Ramon

Brooke Reder

Cheyanne Rivera

Melissa Renee Rodriguez

Johnathen David Ruff

Michelle D Ryan*

Morgan Kathleen Schisel

Pele S Scott

Chavez Chaska-Rayne Secena

Christopher Ray Secena

Melliesha Raylee Silva

Cassidy Rae Smith

Skylar Smith

Travis Lee Stalker

Daniel S Thompson***

Dana J Wilson***

Kaitlin G Wilson

 

GED

Sugey Archuleta

Rebecca LeaAnn Hunt

Kelsey June-Marie Spencer

 

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