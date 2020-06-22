*** Highest Honors (3.90 to 4.00 cum GPA through winter quarter 2020)
** High Honors (3.75 to 3.89 cum GPA through winter quarter 2020)
* Honors (3.50 to 3.74 cum GPA through winter quarter 2020)
Bachelor of Applied Science-Applied Management
Emilea Sharon Ann Aitken
Lincoln Donald Anderson
Slade Cameron James Bailey*
Freya Marianna Betts**
Poppy Jill Budrow***
Derek Weston Burke*
Cami Grace Calder*
Chander Ann Cardenas
Micah Scott Carlson*
Patricia Belen Castaneda**
Lisa M Chavis**
Paxton Irene Cooley
Cara Ann Cumings*
Wyatt R Dean***
Christine M Fossett**
Kimberly K Fullington***
Conor Alan Gribble
Linda Susan Haas***
Andrea M Hanson*
Elizabeth Anne Hennings**
Megan Miranda Higby*
Sadie Leona Kassel*
Kristi Lena Keith
Tracey A Keller*
Lorena Graciela Leon
Emmalyne Lee Luhn**
Mickayla A Lyons***
Lauren Michelle Marcoux
Frances Elizabeth Mayfield
Samantha Royal McMahan***
Lindsey Lynne Misener*
Mikayla A Morton***
Laurel Rose Orosco
Carissa LeAnn Painter*
Piper Renee Phillips*
Robert Poublon Jr
Samantha Kay Pringle***
Chantel Lea Riley***
Kyle David Roberts
Ricardo St Cathrine*
Skyheart D Yantis*
Bachelor of Applied Science-Diesel Technology
Craig Allan Ashley**
Scott Gordon Austin**
Jason Robert Brzeg**
Eric S Cooper**
Matthew Marshall Dutra**
Jacob Alexander Echtinaw***
Seth Richard Jameson Flemetis**
Jacob P Halloran**
Jordan Conner Lee
Sang Youn Lee*
Aaron Tyler Muranaka*
Taylor M Overhoff**
Elisandro Chavez Sams*
Wade M Slatton**
Tosina Frances Tuimato
Madelynne Marie Weiland
Stanton Andrew Williams*
Bachelor of Applied Science-Information Technology: Application Development
Shane G Butcher*
Kyle H Chaney**
Crystal Scheirbeck
Jared Paul Stratton***
Devon Tanner Snell Wilson
Bachelor of Applied Science-Teacher Education: Elementary Education
Kaylee Ann Barada*
Tabitha Renee Burkhardt*
Molly D Christenson
Natalie Jean Coleman
Cara Marie Costi**
Andrea Nicole Cunning**
Genevieve C Dawes**
Lacey L Druhot***
Madison Marie Higgenbottom*
Tanja Kern**
Melia Rachel Livingstone***
Aileen M Lundeen*
Alexa Renee Mittge**
Brisleyni Montenegro-Ojeda***
Janette Pauline Moore***
Anjyl Lee Morgan**
Isabella Sarah Peterson***
Christina Ydalia Pizana***
Erika Ellee Potter
Levi Jerome Sathre***
Sara Louise Ziady**
Associate in Arts
Ashley Ellen Abbott
Sufina Ahmath*
Letisia M Alaniz
Jeannette Lorrainne Allen
Martin DeShan Allen***
Megan Alice-Grace Allen*
Nicole Elizabeth Allen*
Jose L Allende
Carey Anais Anaya-Perez
Taylor D Anderson
Samantha Paula A Andree
Sharla Jeanine Andrus
Jessica Apantipan-Castro
Kelly K Archer
Jordan Marie Aslin
Claudia Gissel Astengo
Yadira B Avila*
Kyera S Barker
Berkley N Barnum***
Joana Guadalupe Barragan-Cruz
Chloe Elizabeth Baum
Hazel Josephine Belknap
Bernard M Berg
MaryAnne E Berry
Ryah R Bezhenar*
Spencer George Bickel
Daniel Joel Black**
Sarah Joanne Blair*
Tayla Blair*
Maddison Robin Blum
Jared Z Bourke**
Daisy Raye Bower*
Calista J Brasher*
Olivia A.M. Braun***
Megan A Brenenstahl-Gee
Sarah C Brent
Nathan A Briggs*
Sydney Mckayla Brooks*
Desaree Lee Brower*
Colton Anthony Brown
Michael S Brown
Alicia Star Butterfield
Ernesto Javier Cabrera*
Alaina Leslie Calquhoun
Hope Campbell
Jamie Nicole Carlson***
Casen J Carter*
Megan Elizabeth Cash**
Madison Maree Cataldo
Dulce M Cervantes*
Raven Cade David Chadderton
Zechariah Scott Chadwick***
Sofia M Chairez***
Lisa VJ Chapman***
Garrett Orcutt Chiechlowski
Colton Chase Chilelli
Ava G Chrisman***
Jacob C Christie
Caitlen Marie Church
Adan J Cibrian
Ariana E Clark
Noah J Cole
Bianca R Collins
Kyle P Combs
Lesley Y Contreras
Sarah Katherine Cornelius
Ryan McKenzie Correia**
Aydan Paul Costin**
Darrian Lee Costin*
Ryan Covey
Shawn Roman Crossfield
Zoey Elizabeth Crummett*
Selena Helen Cudney**
Leah Jean Daarud
Jason A Dado*
Katelynn Elizabeth Davis*
Tyler ER Davis
Olivia J Dean***
Benjamin J Demaris
Lauren Gaylene Denholm***
Sophia Alise Detray*
Kaylee Ann Dexter***
Alexis V DeYoung***
Dionte’ D Dixon
Alexis S Dodd
Luis Angel Dominguez
Kamryn A Duffey
Taylor Lynn Duncan
Joshua E Dyeson***
Andrea Lucia Eaker
Holli M Edminster**
Anna R Edwards*
Jake R Eko*
Jasper A Ellingson
Brandi M Ellsworth
Makaylah Kaylani Ely*
Kacey Rayne Emery*
Ana Laura Encinas-Estrada*
Gracie Joy Engel
Alexandra Ann Erb***
Francesca Roco Evans
Tagnon Yannick Jean Vianney Victorin Feliho
Alexis Elizabeth Fineman
Anthony Andrew Forgione
McKenzie Lynne Frazier***
Madelein Rose Freeberg
Anastasia Gabriela Garcia
Rachel F Germann
Samantha M Gilbertson
Morgan E Goodrich**
Tammie Laura Gosnell
Molly Katherine Goss
Kayla J Gray***
Spencer Thomas Gray
Rebecca Lynn Griel
Lindee Mae Grubbs
Cassandra Lynn Guenther
Madeline Elizabeth Gwinn
Haylee M Hadaller
Lee’Ellen M Hagedorn
Aryanna A Halstead*
Delanie M Hannah
Taylor Rayanne Hansen
Riki N Hanzawa
Ryan George Harberts***
Matthew J Hardy
Deidra Sonya Hawkes
Kevin F Hawkins*
Alexandria S Hennigan
Jose A Hernandez-Lopez
Lillian Makenzie Hirz***
Chance R Hockett
Nicholas Grant Hoeschen
Madeline Drew-Ann Hohner
Tammy Ann Hoover
Jackelyn Paige Horton
Joshua A Hruska Myer*
Kalie Michelle Irwin*
Abel M Isguerra
Lisa Marie Isom**
Amanda Dawn Jamison*
Timothy R Jasa
Jadyn Jimenez
Aaron Mark Johnson
Anna Dean Johnson
Cori Makenzie Johnson
Lucas C Johnson
Parker G Johnson
Shannon Lynne Johnson
Christopher Eugene Joyce
Darien Justice
Emily Victoria Justice
Madysen Lee Kambich*
JoLynn L Karnas West*
Austin R Kautz
Mercedes Jewel Keech
Nickolas Samuel Keeney
Yvonne G Keller*
Owen Douglas King
Jacob Ryan Kinswa
Melissa Allene Klonowski*
Ellie Anne Krausmann**
Rebecca Lillian Kruger*
Jared M Kuykendall***
Allison Rose Kyes***
Vittika H Lalwani*
Mecaela R Landen
Isabel Sharon Langhaim*
Ashton Reid Lannoye
Emalyne Grace Larson***
Reegan V Larson*
Jacqueline K Lazo**
Jadynne Alexis League
Jason Wyatt Leake**
Kayla Joy MartinaLeiser*
Trissa Marie Lete
Amanda M Lewis
Gabriel R Lewis***
Leslie Limaperez
Abbey Nichole Link
Derik W Little
Matthew B Lloyd
Jiale Long*
Daniel Lopez-Simiano***
Robyn Nicole Lovely
Bethany Michelle Lucas
Krimzyn Alyse Lucero*
Sarah N Lucero
Aiden Z Lundeen*
Wenxuan Ma***
Ryan Josephine Macedo
Ryan R Mack
Judah Soloman Macneely
Buddy L Mahlum***
Joshua Lee Major
Elizabeth Marie March
Macey Lee Martin**
Genesis Martinez
Austin G Marty***
Sophia Marie McBride*
Jennifer Rae McCarty*
Casey Dakota McKey
Bobbi Joy McNealy
Corina Maria Medina
Lilly-Ann Renee Mehr
Elizabeth M Menard*
Yosette Mendez-Castro
Ana Sofia Menendez*
Ashley Annie Miller
Emma Elisabeth Miller
Kyra Lillian Jean Miller
Makenli Michelle Miller*
Emily Nichole Mills*
Daniel Paul Mitchell**
Evan A Molden*
Isabelle Berenice Montalvan
Jazmyn Nicole Moore
Anthony G Mora**
Tia Rose Morin*
Todd Matthew Morrow***
Amanda Michelle Mullins*
Liam Seamas Murphy
Alexander Maxwell Myer
Jacob Aaron Myers
Nicole Christine Myers
Lex Tyler Nef*
Abigail B Neff
Eric A Nehls
Maisha M Nelson
Kyle Ernest James Newton
Ami Caroline Nichols
Katie M Noble*
Lindsey B Nurmi
Kendle S Odom
Abigail Rose Olson**
Sydney D Overbay
Casey Ryan Oxford
Tyas Eileen Pannette***
Katrina Mary Pence
Taylor J Peppinger
Caleb Kristian Perz-Stewart
Ryan H Peterson
Erica Lynn Phillips*
Matthew Pierce Phillips
Xoee Pope
Jacob Michael Prigmore*
Ethan Michael Proctor**
Evan D Pulse
Zachary Alexander Queen
Hailee M Quinby**
Megan Marie Quinn
Vanessa Quintero Perez**
Mackayla R Rachels
Gabriela Ramirez*
Naomi Rae Randall*
John A Rankin***
Briana Lynn Rasku*
Phoebe K Rich**
Matthew George Richardson
Kelli Mckenzie Ricker*
Brandi Katelyn Riner
Savannah Riley Robinson
Hector A Rodas-Ayala
Ana A Rodriguez
Faith Pearl Rogers**
Brynna Grace Rooklidge***
Friedrich Ross***
Kelly R Ross
Matthew Allen Rounsley**
Autumn Rae Russ
Ross R.I. Sagadraca*
Adrian Sanchez*
April Karime Sanchez-Lopez
Cheyenne Sapphire Sanford
Tayler L Sarson*
Hannah Renae Sater
Tayra L Sath
Madison N Scharber
Cole M Scott
Kirsten R Secena
Brianna Marie Selin***
Shayna Ann Shankle
Madeline Faith Shanks***
Tristin Nathanial Shelton
Ryan M Shephard
Derek Larue Sherman*
Cassandra Jean Shipman*
Colby Dean Shoemaker
Haley Nicole Simmons***
Cameron Aaron Simper
Kennedy Carissa Simpson
Mackensie J Slaby
Arthur D Smith*
Maleaha Jean Smith**
Mckenna Smith
Raquel Lilly Smith*
Sarah E Smith*
Rebecca Ann Snaza
Kelsey Marie Snelson
Savannah G Snodgrass***
Brittany Elizabeth Snyder
Emelia Ivory Snyder
Rylee R Sommer
Peyton Jacob Stanley
Mason J Stark
Makennia Chrystine Strauss
Kelsey Noelle Stritmatter
Sydney E Sugrue
Katherene Grace Teel
Kelcee May Thebiay*
Emma J’lyn Thornburg
Julia Shaylee Thorson*
Emma Rae Tilley
Mahamadou Traore
Adan Antonio Uribe
Olivia Kimberly Valentine
Ilcy S Varillas Recinos
Kierrahskye Tayzaunnah Velazquez
Kristine M Vick
Sarah C Voelker**
Michaela M Wagoner*
Chandler P Walker
Robert Lawrence Wall
Jun Wang**
Christopher Charles Ward
Erin Krystyne White*
Tessa Grace Wiley
Brandon Matthias Wilkerson
Rachel Diane Wilkerson**
Bejamin P Williams
Jaren D Williams
Colton M Winters
Jared A Winters*
Ashley D Wofford**
Nole Valden Wollan**
Tat Wing Wong
Christopher Ryan Wright
Erin Elise Wylam*
Caitlin Marie Yenne
Associate in Biology
Jayden Rae Benson***
Vittika H Lalwani*
Krimzyn Alyse Lucero*
Laitan Nathaniel Richmond-Jordan**
Kirsten R Secena
Christina Ann Vertz*
Associate in Business
Raymond L Ancel***
Jamie Lee Baker
Riley Jeanne Barlow
Andrea A Capps
Dede Severine Ornella Dakitse-Benissan
Dallas M Gudaz
Brittany Rachelle Hockett*
Shawna Nichole Patton
Dallas Xavier Sayers
Rin Takeda*
Jayden Lee Tremayne
Associate in Construction
Adam J Wichman
Associate in General Studies
Tyler A Ashmore
Santos Emanuel Balbuena Montes
Cody L Beaty
Kaci M Blanksma*
Rebecca Lynn Butler**
Megan Elizabeth Cash**
Brooklyn A Cornell
Rebecca M Ford*
Merry KT Hernandez
Kiah Marie Horger
Alexander Joshua Hubbell*
Brittany Marlen Hope Leal
Ashlee Jacobson
Aubrey Lorne Lundeen
Noelle Rae Melvin
Matthew Douglas Mobley**
Lindsey B Nurmi
Dalton R Rush
Kolby M Sharp
Amber M Sheldon
Zachary J Vetter
Connor G Wasson
Associate in Liberal Arts
Natasha K Cook
Lydia A Grauman
Sheila M Johnson***
Associate in Pre-Nursing
Bryanna C Bahena*
Piper P Cai
Vaneza Avalos Villasenor*
Brian L Woods*
Associate in Science
Gabriella Emma Nowodworski
Kodiak H Dolowy
Elizabeth S Hill
Nzitonda Patrick
Zachary M Anderson
Josiah Robert Cowin**Mechanical and Civil Engineering
Ethan Cole Hoctor**
Mechanical and Civil Engineering
Associate in Applied Science
Ashly Ambriz
Medical Assistant
Lorne J Atkinson
Chemical Dependency
Adam Richard Jameson Ayre
Criminal Justice
Yeysen J Bahena**
Electronics, Robotics & Automation
Darlene Norma Bautista-Gutierrez
Criminal Justice
Bryan Allene Beatty
Diesel Equipment Technology
Audrey J Bengtson*
Chemical Dependency
Paulina Jean Bowers
Medical Administrative Assistant
Ryan D Boyle***
Criminal Justice
Kyle Mackenzie Braun**
Electronics, Robotics & Automation
Barbara Diane Burnett
Criminal Justice
Collin Brice Burnham***
Criminal Justice
Yuliya A Bussanich
Medical Assistant
Mason Lee Butler
Welding Technology
Heather C Carbaugh*
Accounting/Tax
Sheila LeAnn Carew***
Criminal Justice
Nicole M Carter
Medical Administrative Assistant
Matthew Scott Christian
Information Technology
Colton J Clevenger
Equipment Technology
Robert D Coffey
Accounting/Tax
Kelsey M Compton
Medical Administrative Assistant
Ramiro Daniel Cozar
Criminal Justice
Flor Estela Cruz-Vasquez*
Early Childhood Education
Susan A Curry
Early Childhood Education
Susan L Curti***
Medical Administrative Assistant
Kacy Lee Dailey**
Welding Technology
John David Dattilo***
Criminal Justice
Chi Mi Yi Davidson
Chemical Dependency
Eva Lorraine DeLaMater
Chemical Dependency
Abbi J Dirks
Business Administration/Management
Lorissa Ashley Dix*
Criminal Justice
Amanda Brittany Dragt***
Information Technology
Kayla M Dragt**
Criminal Justice
Gage L Eby***
Criminal Justice
Brandon Joel Eder
Criminal Justice
Amy E Eitel
Welding Technology
Angela Michelle Elliott*
Chemical Dependency
Ana Laura Encinas-Estrada*
Medical Assistant
Kelly Marie Engel
Medical Administrative Assistant
Tristan Reece Erven
Welding Technology
David Michael Ethridge***
Electronics, Robotics & Automation
Dawn E Evesole
Early Childhood Education
Caeleb Russell Fetters
Criminal Justice
Matthew Montford Hamilton Foster*
Business Administration/Management
Aaron R Fowler*
Electronics, Robotics & Automation
Alanya K Francis
Administrative Assistant
Cole Alexander Freese*
Criminal Justice
Stephanie L Galpin
Accounting/Tax
Crystal Luz Garcia-Hernandez
Welding Technology
Elena Garcia-Delrio
Early Childhood Education
Zachary J Gaschen
Diesel Equipment Technology
Riley M Girt - Mechatronics
Jonathan Robert Glanschneg***
Energy-Technology-Power Operations
Marguerite Silvana Grayv
Early Childhood Education
Makayla Anne Greenwood*
Criminal Justice
Crystal Starr Greisen
Business Administration/Management
Tammy H Hamilton
Accounting/Tax
Nicholas S Hartzell
Diesel Equipment Technology
Jody Lynn Heller*
Chemical Dependency
Heather Lynne Hembree**
Chemical Dependency
Hailey Jean Hendershot
Accounting/Tax
Lorenzo K Hill*
Information Technology
Riley Bishop Hill
Mechatronics
Kawika K Hines*
Diesel Equipment Technology
Bryce E Hooper
Chemical Dependency
Bonnie L Huestis
Chemical Dependency
Michael Duane Hurlbert*
Diesel Equipment Technology
James Kim Jacobs
Welding Technology
Drew C Jensen
Welding Technology
Kaitlynn Kaye Johns***
Business Administration/Management
Heather Ranea Johnson -
Medical Administrative Assistant
James Christopher Johnson
Criminal Justice
Leif Emil Johnson*
Diesel Equipment Technology
Vanessa Elizabeth Jones**
Welding Technology
Robert C Justus
Welding Technology
Jessy R Kennedy
Business Administration/Management
Kelly LaDine Kennedy*
Office Manager
Sherryl Lynne Ketchum
Accounting/Tax
Patrick J Keyes***
Electronics, Robotics & Automation
Ryan Charles Koskovich**
Criminal Justice
Rajeev Kumar***
Accounting/Tax
Rachel Anne Lester**
Business Administration/Management
Victoria A Light
Medical Assistant
Donnie G Lininger
Diesel Equipment Technology
Melissa Ann Littles
Medical Administrative Assistant
Brian F Luedtke*
Criminal Justice
Harley D Luque
Criminal Justice
Melissa Luque Coronel
Business Administration/Management
Daniel J Macinnis***
Electronics, Robotics & Automation
Coy Beth Mallory
Medical Assistant
Danica E Marini**
Criminal Justice
Joshue Arthur McDrummond Administrative Assistant
Tonya M Mead
Early Childhood Education
Lisa Ann Melton
Medical Assistant
Sayra Jaylene Mendez-Perez
Medical Assistant
Max James Miller
Criminal Justice
Angela Marie Molden
Medical Assistant
Nathaniel Dustin Mountain***Energy-Technology-Power Operations
David J Negron***
Criminal Justice
Holly Ann Neill
Chemical Dependency
Brandy Christine NiemiBusiness Administration/Management
Brayden T Nordquist*
Diesel Equipment Technology
Walker James Oblad
Energy-Technology-Power Operations
Paul O’Hern**
Electronics, Robotics & Automation
Miriam S Ojeda-GuillermoBusiness Administration/Management
Lucas C Olson
Energy-Technology-Power Operations
Skylar Lysne Olson
Criminal Justice
Ximena Ontiveros
Medical Assistant
Ashley Arianna Otto*
Business Administration/Management
Shayda Pierce Panah
Criminal Justice
Ilse Y Paramo
Medical Assistant
Jun Bo Park*
Application Development
Taleia Rene Parker
Medical Assistant
Taylor C Parsons*
Electronics, Robotics & Automation
Linda E Patraca
Accounting/Tax
Shawna Nichole PattonBusiness Administration/Management
Estefani Perete Gomez*Criminal Justice
Christyn A Person
Early Childhood Education
Laurel Rene Petrich
Early Childhood Education
Melissa Mane Pier
Business Administration/Management
Jorden Lee Pitcher**
Electronics, Robotics & Automation
Katherina Helene Potter*Accounting/Tax
Zachary Alexander QueenBusiness Administration/Management
Cheryl Lynn Quick*
Administrative Assistant
Landon I Quintana*
Business Administration/Management
Jordin R Raisor-BooneElectronics, Robotics & Automation
Rosalie Marie RamirezMedical Administrative Assistant
Tara M Ray*
Chemical Dependency
Brittney Ann RichardsonMedical Assistant
Alec Daniel Riggles
Energy-Technology-Power Operations
Melissa Renee RodriguezMedical Administrative Assistant
Rhonda R Rosenlof**
Chemical Dependency
Letisia Maria Rouska
Business Administration/Management
Leonel Ruelas Alcantar
Energy-Technology-Power Operations
Jennifer Ruiz-Yanez*
Medical Assistant
Ashlyn Keva Rustan***
Electronics, Robotics & Automation
David E Salzer
Accounting/Tax
Bryce R Sanaski
Diesel Equipment Technology
Derik L Sandoval
Chemical Dependency
Gabriela K Santiago***Chemical Dependency
Kimberly Sue Schara*
Medical Assistant
Shatelah Lisette SchroederMedical Administrative Assistant
Josiah E Sellers
Diesel Equipment Technology
Evelyn Lucia Sevilla
Ashlea Michielle Sheaffer
Early Childhood Education
Cameron Grant ShermanWelding Technology
Alexander Wayne Shirley
Diesel Equipment Technology
Erika Marie Smith*
Medical Administrative Assistant
Micah Mathias SmithElectronics, Robotics & Automation
Sara Roseanne Marie Soyster’Zornes*Business Administration/Management
Victoria Jean Spears
Chemical Dependency
Kristina R Spicer
Accounting/Tax
Dylan Andrew Stakelin**Criminal Justice
Tracey K Stalcup*
Administrative Assistant
Joseph James Stark***
Criminal Justice
Cedric W Stone*
Electronics, Robotics & Automation
Kyle James Stoumbaugh***Criminal Justice
Lisa Laurene StriedingerChemical Dependency
Gunnar L Sund
Diesel Equipment Technology
Adam S Surface***
Criminal Justice
Sean Michael Matiga TalleyInformation Technology
Theresa L Thomas***
Accounting/Tax
Daniel S Thompson***Mechatronics
Nicole Louisa Thorp***Electronics, Robotics & Automation
Jess Treadwell**
Welding Technology
Tyberius Leighton TrethewayCriminal Justice
Emily Ann Urban
Medical Assistant
Tyler Shane Wallace
Business Administration/Management
Garrett L Wallen*
Medical Assistant
Levi G Weatherl
Criminal Justice
Jared J Weichel
Diesel Equipment Technology
Kori R Weiler*
Medical Assistant
Trevor William WheelerElectronics, Robotics & Automation
Ashley M Williams
Chemical Dependency
Bejamin P Williams
Electronics, Robotics & Automation
Patrick James WilliamsCriminal Justice
Dana J Wilson***
Criminal Justice
Tiffany M Woods
Medical Administrative Assistant
Tatyana A Yocom
Criminal Justice
Richard Daniel Bowes Zoller-Jr***
Business Administration/Management
Associate in AppliedScience-Transfer
Elisa M Bice*
Nursing (RN)
Laura Diane Brown**
Nursing (RN)
Alaina Faith Carlson
Early Childhood Education
Meagan Cheri Costa**Nursing (RN)
Travis Nolan Davis*
Nursing (RN)
Kara M Fisk**
Nursing (RN)
Angela L Goode-Taylor***Nursing (RN)
Aryanna A Halstead*
Early Childhood Education
Jennifer Lynn Harold*
Nursing (RN)
Kyle Angelo Hisole*
Nursing (RN)
Jesseeka Reneigh Hughes**Nursing (RN)
Carolyn Lee Johnson**Nursing (RN)
Emilly Ann Keller
Nursing (RN)
Eliah Alyse Laramie**
Nursing (RN)
William George Lorton**
Nursing (RN)
Devin A McCormick*
Nursing (RN)
Sarah J McPherson**
Nursing (RN)
Katelynn A Merrill**
Nursing (RN)
Trula Marie Mullins*
Nursing (RN)
Rebekah Sue Norwoood*Nursing (RN)
Laurel A Oster*
Nursing (RN)
Hannah Joy Penner
Nursing (RN)
Morgan Marie Quackenbush*
Early Childhood Education
Vanessa L Rawlinson
Early Childhood Education
Jennifer Gail Risenhoover**Nursing (RN)
Piper Holland Schofield*Nursing (RN)
Jenaya Rose Sharon
Early Childhood Education
Jennifer Leigh Ternan**Nursing (RN)
Kelcee A Zamorano
Nursing (RN)
Certificate of Proficiency
Alana Ann Beck
Phlebotomy
Susan B Clark
Accounting/Tax
Cheyenne A Davis
Phlebotomy
Jodie A Ditch
Office Assistant
Madison Ruth Eitel
Phlebotomy
Ana Laura Encinas-Estrada*
Phlebotomy
Deedra Ann Fagernes
Accounting Clerk
Heather Christine Fifer
Phlebotomy
Carmen Florentina Hamilton
Accounting Clerk
Tonia D James
Phlebotomy
Jessica R King
Early Childhood Education
Kaylee Elisabeth Kohl*
Criminal Investigation
Tonya M Mead
Early Childhood Education
Bryana Lynn Peters
Phlebotomy
Holly Jean Renner*
Early Childhood Education
Rachele M Roundtree
Medical Office Assistant
Krystal Renia Routon*Phlebotomy
Donna S Sienkiewicz
Phlebotomy
Stephanie Alexis Styger
Phlebotomy
Rebecca Anne SummersMedical Office Assistant
High School Diploma
Martin DeShan Allen***
Paula Almanza-Garcia*
Felicia Lyn Austin*
Michelle D Bell***
Kenton M Borseth
Ashley Brown
Isaiah Colin Bundy***
Kelli L Cheney
Ariana E Clark
Jordan T Conwell
Kaitlynn R Fisher
Raychel Kathleen Ford
Jade I Gillaspie
Jennifer Lynn Goodwin
Mason M Ham
Rachael J Hankins
Krystin L Hernandez
Dena Huff**
Taylor Maine Huffman
Margarita M Jara
Heather Ranea Johnson
Gage J Keller
Aramis M King
Brandi Mae Kreidler
Chelsea M Kreidler
Jared M Kuykendall***
Emalyne Grace Larson***
Destiny Dawn Lengele
Walter James Lewis
Tiffani M Lund*
Davin Maki
Aldair Martinez-Marin
Cindy D Mell**
Silvia Mendoza
Doyle Kisirach Mooney**
Erica Lynn Phillips*
Matthew Pierce Phillips
Catherine Anva Pratt
Soraya Ramon
Brooke Reder
Cheyanne Rivera
Melissa Renee Rodriguez
Johnathen David Ruff
Michelle D Ryan*
Morgan Kathleen Schisel
Pele S Scott
Chavez Chaska-Rayne Secena
Christopher Ray Secena
Melliesha Raylee Silva
Cassidy Rae Smith
Skylar Smith
Travis Lee Stalker
Daniel S Thompson***
Dana J Wilson***
Kaitlin G Wilson
GED
Sugey Archuleta
Rebecca LeaAnn Hunt
Kelsey June-Marie Spencer
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